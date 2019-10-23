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У Зеленского заверили, что в любом случае не вернут Коломойскому ПриватБанк

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У Зеленского заверили, что в любом случае не вернут Коломойскому ПриватБанк

В Офисе президента Украины на встрече с послами стран «Большой семерки» (G7) указали, что какими бы ни были судебные решения, оснований для возвращения ПриватБанка бывшим акционерам нет.

«Приняв решение о национализации, государство вложило в ПриватБанк 155,3 млрд грн, что позволило сохранить средства украинцев. Мы считаем, что каковы бы ни были решения судов, нет никаких оснований для возвращения государственного ПриватБанка бывшим акционерам», — говорится в сообщении, размещенном в среду на сайте главы государства по итогам встречи.

Собеседники также рассмотрели приоритеты проведения экономических реформ, сотрудничество с международными партнерами, международными финансовыми организациями и судебную реформу в Украине.

«Украинская сторона проинформировала о приоритетах и дальнейших шагах относительно инициатив, направленных на экономический рост и улучшение инвестиционного климата, а также сообщила о том, что проекты законов о незаконном обогащении и анбандлинге НАК „Нафтогаз Украины“ ... будут рассмотрены на следующей неделе», — указано в сообщении.

Особое внимание акцентировано на переговорном процессе с Международным валютным фондом (МВФ), реформировании банковского сектора и возвращении средств обанкротившихся банков.

Данная встреча проводилась по поручению президента Украины Владимира Зеленского. В ней приняли участие руководитель Офиса президента Андрей Богдан и его заместители Андрей Смирнов и Юлия Ковалив.

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Как известно, правительство Украины 18 декабря 2016 года, сославшись на предложение Нацбанка и бывших акционеров ПриватБанка, крупнейшими из которых на тот момент были Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов, приняло решение о национализации этого крупнейшего на украинском рынке финучреждения и влило в его капитал свыше 155 млрд грн. Экс-владельцы банка считают проведенную национализацию, в результате которой они полностью лишились своих акций, незаконной, тогда как ПриватБанк и государство требуют от них дополнительного возмещения ущерба.

Стороны ведут множественные другие судебные споры, как в Украине, так и в зарубежных юрисдикциях.

Игорь Коломойский, ПриватБанк, Офис президента
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Среда, 23 октября 2019
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