Войти
Кабмин ожидает рост ВВП в 2020 году до 4,8%
макроэкономика
Кабмин ожидает рост ВВП в 2020 году до 4,8%
Украина задолжала жителям Донбасса более 40 млрд
официально
Украина задолжала жителям Донбасса более 40 млрд

Читай
бесплатно!
Разделы

Политика

позиция
RSS

Украинские судьи должны активнее отстаивать свои права, в том числе с помощью европейских институций, - юрист

508
Украинские судьи должны активнее отстаивать свои права, в том числе с помощью европейских институций, - юрист

Европейские структуры могут быть эффективным союзником украинской судебной системы в ее борьбе за независимость от других ветвей власти.

Об этом заявил адвокат Юрий Радзиевский, комментируя итоги международной конференции «Украино-европейский диалог касательно вопросов правосудия», которая прошла в Страсбурге в помещении Европарламента 22 октября и на которой присутствовали депутаты Европарламента, украинские депутаты, а также украинские судьи.

Радзиевский обратил внимание на то, что политики в Украине всегда первым делом пытаются подчинить себе судебную ветвь власти. И что часто только помощь извне может помочь судьям отстоять свою независимость.

«Мы недавно делали целый анализ на эту тему, структурировали, группировали формы влияния на украинские суды со стороны власть имущих. Часто судьи, которые становятся жертвами таких попыток, не могут найти правду внутри страны. И в таком случае лучший способ защиты прав это огласка, обращение во всевозможные международные инстанции», — заявил юрист.

При этом он признал, что в Европе не до конца понимают украинскую специфику. Поэтому, по мнению юриста, так важны прямые контакты между европарламентатиями и представителями украинской судебной системы.

«Европейцы не до конца понимают все наши процессы. Но в любом случае двусторонние встречи они способствуют получению информации, это возможность что бы больше узнать о том, что происходит у нас... У нас достаточно молодая демократия, мы до настоящего момента не справлялись успешно без внешнего руководства, без внешней помощи, поэтому какая-то консультативная помощь от международных партнеров никогда не будет лишней», — отметил он.

Радзиевский считает, что отечественная судебная система готова к тому, чтобы самой инициировать и предлагать реформы в этой сфере. Поэтому юрист выступает за более активное участие украинских судей в обсуждении планируемых реформ.

«Так или иначе, если мы собираемся реформировать судебную систему, было бы странно вести все эти обсуждения без непосредственных участников этой сферы. Конечно же украинские судьи должны принимать активнейшее участие во всех обсуждениях, в том числе и на международном уровне, конечно же они должны поднимать все существующие проблемы при участии международных партнеров. Ведь, как я уже говорил, лучшей формой реакции на разнообразное ущемление прав украинских судей является огласка и привлечение международных организаций», — отметил он.

«Добиться полностью независимой судебной власти будет достаточно сложно. Но от той зависимости которая есть у нас, можно и нужно избавляться... Больше прав нужно предоставить органам судейского самоуправления, соответственно уменьшить влияние исполнительной власти», — считает эксперт.

Читайте также: Новые правила для ФЛП в Украине: что нужно знать предпринимателям

Конференция «Украино-европейский диалог касательно вопросов правосудия» прошла 22 октября в Страсбурге в здании Европарламента.

На ней присутствовали евродепутаты Натан Хилл (Великобритания), Витольд Ващиковский (Польша), Ришард Чарнецкий (Польша), Виола фон Крамон-Таубадель (Германия), Михал Симецкий (Словакия), Мирослав Радаковский (Словакия), Петрас Австревичус (Литва), Юозас Олекас (Литва), Иварс Иябс (Латвия), Андрей Кубилюс (Литва) и Здзислав Марек Красноденбский (Польша), народные депутаты Украины — Алексей Жмеренецкий и Ирина Венедиктова, судьи — Павел Вовк, Владимир Колесниченко, Павел Горбасенко, правозащитники — Сергей Клец и Анна Свириденко, эксперт по привлечению инвестиций Тимур Чмерук, а также общественные активисты.

евроинтеграция, суды, Юрий Радзиевский
Версия для печати
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Четверг, 24 октября 2019
Среда, 23 октября 2019
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Андрей Ермолаев
Андрей Ермолаев
директор Института стратегических исследований «Новая Украина»

Когда большинство становится меньшинством?

Когда большинство становится меньшинством? Когда его последовательно превращают в молчащую массу. Сторонников мирного процесса, широкого компромисса, нового национального диалога - подавляющее большинство в Украине. И это было очевидно и после Майдана 2014, потому что благодаря сторонникам компромисса и мира победил Порошенко в первом туре.
Богдан Данилишин
Богдан Данилишин
председатель Совета НБУ, министр экономики (2007-2010 гг.)

Что нужно усовершенствовать в Программе Правительства

Программа действий Правительства должна стать рабочим документом для проведения экономической политики. Поэтому, кроме декларативных задач, в ней должно содержаться описание практических действий, порядок и сроки их внедрения. На мой взгляд, при общей стратегически правильной положительной направленности этого документа, в нем недостаточно именно тактических средств реализации стратегии, а в избытке слишком оптимистичных предположений и ожиданий.
Валерий Щербина
Валерий Щербина
аналитик ОО «Институт мониторинга ринка инфраструктуры»

Удержится ли на посту глава ГФС Киевской области Кавылин

Учитывая ход внедрения налоговой и таможенной реформы, можно с уверенностью сказать, что ликвидация ГФС и образование новой Государственной налоговой службы и Государственной таможенной службы поставила в сложное положение не налогоплательщиков, заинтересованных в максимальной прозрачности и открытости государственных органов, а укоренившихся, коррумпированных чиновников , «вросших» в свои кресла.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016