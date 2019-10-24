Украинские судьи должны активнее отстаивать свои права, в том числе с помощью европейских институций, - юрист

Европейские структуры могут быть эффективным союзником украинской судебной системы в ее борьбе за независимость от других ветвей власти.

Об этом заявил адвокат Юрий Радзиевский, комментируя итоги международной конференции «Украино-европейский диалог касательно вопросов правосудия», которая прошла в Страсбурге в помещении Европарламента 22 октября и на которой присутствовали депутаты Европарламента, украинские депутаты, а также украинские судьи.

Радзиевский обратил внимание на то, что политики в Украине всегда первым делом пытаются подчинить себе судебную ветвь власти. И что часто только помощь извне может помочь судьям отстоять свою независимость.

«Мы недавно делали целый анализ на эту тему, структурировали, группировали формы влияния на украинские суды со стороны власть имущих. Часто судьи, которые становятся жертвами таких попыток, не могут найти правду внутри страны. И в таком случае лучший способ защиты прав это огласка, обращение во всевозможные международные инстанции», — заявил юрист.

При этом он признал, что в Европе не до конца понимают украинскую специфику. Поэтому, по мнению юриста, так важны прямые контакты между европарламентатиями и представителями украинской судебной системы.

«Европейцы не до конца понимают все наши процессы. Но в любом случае двусторонние встречи они способствуют получению информации, это возможность что бы больше узнать о том, что происходит у нас... У нас достаточно молодая демократия, мы до настоящего момента не справлялись успешно без внешнего руководства, без внешней помощи, поэтому какая-то консультативная помощь от международных партнеров никогда не будет лишней», — отметил он.

Радзиевский считает, что отечественная судебная система готова к тому, чтобы самой инициировать и предлагать реформы в этой сфере. Поэтому юрист выступает за более активное участие украинских судей в обсуждении планируемых реформ.

«Так или иначе, если мы собираемся реформировать судебную систему, было бы странно вести все эти обсуждения без непосредственных участников этой сферы. Конечно же украинские судьи должны принимать активнейшее участие во всех обсуждениях, в том числе и на международном уровне, конечно же они должны поднимать все существующие проблемы при участии международных партнеров. Ведь, как я уже говорил, лучшей формой реакции на разнообразное ущемление прав украинских судей является огласка и привлечение международных организаций», — отметил он.

«Добиться полностью независимой судебной власти будет достаточно сложно. Но от той зависимости которая есть у нас, можно и нужно избавляться... Больше прав нужно предоставить органам судейского самоуправления, соответственно уменьшить влияние исполнительной власти», — считает эксперт.

Конференция «Украино-европейский диалог касательно вопросов правосудия» прошла 22 октября в Страсбурге в здании Европарламента.

На ней присутствовали евродепутаты Натан Хилл (Великобритания), Витольд Ващиковский (Польша), Ришард Чарнецкий (Польша), Виола фон Крамон-Таубадель (Германия), Михал Симецкий (Словакия), Мирослав Радаковский (Словакия), Петрас Австревичус (Литва), Юозас Олекас (Литва), Иварс Иябс (Латвия), Андрей Кубилюс (Литва) и Здзислав Марек Красноденбский (Польша), народные депутаты Украины — Алексей Жмеренецкий и Ирина Венедиктова, судьи — Павел Вовк, Владимир Колесниченко, Павел Горбасенко, правозащитники — Сергей Клец и Анна Свириденко, эксперт по привлечению инвестиций Тимур Чмерук, а также общественные активисты.