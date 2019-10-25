Украина, Россия и Еврокомиссия проведут 28 октября следующую встречу по газу

Украина, Россия и Еврокомиссия на трехсторонней министерской встрече 28 октября в Брюсселе обсудят сроки будущего контракта по газу, а также объемы поставок и тарифы. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба ЕК.

«Переговоры будут сосредоточены на следующих вопросах: как отразить энергетические правила ЕС в будущем рамочном соглашении, продолжительность будущего контракта, необходимые объемы и тарифы», — говорится в заявлении ЕК.

В документе отмечается, что заместитель главы ЕК по Энергосоюзу Марош Шефчович проведет в понедельник перед трехсторонними консультациями отдельные встречи с министрами энергетики РФ и Украины Александром Новаком и Алексеем Оржелем. «Также будут присутствовать руководители «Нафтогаза» и «Газпрома», — сообщили в ЕК.

«Я хочу развить конструктивный дух, который был на последних переговорах, когда мы увидели сближение позиций по некоторым вопросам», — заявил в свою очередь Шефчович.

Последние трехсторонние газовые консультации между Россией, Украиной и Евросоюзом прошли 19 сентября. По итогам встречи, которая продолжалась всего 40 минут, стороны заявили, что консультации впервые за многие годы прошли очень конструктивно.