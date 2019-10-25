«Нафтогаз» попросил президента Словакии помочь в судебном споре

Руководство компании «Нафтогаз Украины» направило президенту Словакии Зузане Чапутовой письмо с просьбой «оказать любую возможную поддержку в борьбе с серьезными проявлениями коррупции». Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на документ, подлинность которого агентству подтвердила пресс-секретарь «Нафтогаза» Алена Осмоловская.
По данным Bloomberg, речь идет о последствиях судебного спора на €21 млн, который «Нафтогаз Украины» проиграл в 2012 году.
Тогда Стокгольмский арбитражный суд принял решение, что украинская компания должна выплатить итальянской Italia Ukraina Gas S.p.a. (IUGAS) штраф в размере $12,7 млн за неосуществление поставок природного газа с 1 сентября 2008 года по 31 декабря 2010 года.
Словацкая газета Pravda отмечает, что в 2017 году суд в Братиславе разрешил швейцарской компании Omni Bridgeway и венгерской компании Trameta, к которым перешли права требования IUGAS, изымать в счет погашения долга, сумма которого к тому времени выросла за счет начисления пеней, газ, поставляемый «Нафтогазу Украины» по трубопроводам в Словакии. По мнению «Нафтогаза», при выдаче кредитору исполнительных листов судья не проверял размер затрат, в то время как изъятый газ незаконно продавался, а самое его хранение являлось фиктивным.
В связи с этим глава «Нафтогаза» Андрей Коболев, сообщает издание Hlavne spravy, просит Чапутову вмешаться и не допустить дальнейшего хищения активов украинской компании с помощью словацких судов и судебных приставов.
Пресс-секретарь президента Словакии Мартин Стрижинец подтвердил факт получения послания. «Письмо было доставлено сегодня в канцелярию президента Словацкой Республики, пока не было возможности детально ознакомиться с его содержанием», — сообщил он.
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