Украина накопила рекордный запас газа

Украина увеличила объемы газа в подземных хранилищах до 21,6 миллиардов кубометров — это самый высокий за последние 10 лет уровень.
Об этом сообщает пресс служба «Нафтогаза».
«Украина увеличила объемы газа в подземных хранилищах (ПХГ) до 21,6 млрд кубометров, что на 4,5 млрд кубометров превышает прошлогодний показатель на эту же дату (25 октября)», — заявили в компании.
В «Нафтогазе» подчеркивают, что такие запасы газа гарантируют стабильное прохождение отопительного сезона. Закачка газа в ПХГ продолжается.
Напомним, что в сентябре в связи с достижением расчетных объемов была прекращена закачки природного газа в шесть из десяти газохранилищ.
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