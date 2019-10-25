Украина накопила рекордный запас газа

Украина увеличила объемы газа в подземных хранилищах до 21,6 миллиардов кубометров — это самый высокий за последние 10 лет уровень.

Об этом сообщает пресс служба «Нафтогаза».

«Украина увеличила объемы газа в подземных хранилищах (ПХГ) до 21,6 млрд кубометров, что на 4,5 млрд кубометров превышает прошлогодний показатель на эту же дату (25 октября)», — заявили в компании.

В «Нафтогазе» подчеркивают, что такие запасы газа гарантируют стабильное прохождение отопительного сезона. Закачка газа в ПХГ продолжается.

Напомним, что в сентябре в связи с достижением расчетных объемов была прекращена закачки природного газа в шесть из десяти газохранилищ.