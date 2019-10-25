Украина договорилась о полном перезапуске отношений с НАТО

Министр обороны Андрей Загороднюк анонсировал решение Североатлантического альянса и Украины о новом формате отношений, которое будет принято в ближайшее время.
Об этом он заявил на встрече с журналистами в конце визита в штаб-квартиру НАТО, сообщает «Европейская правда».
«Мы перезапускаем формат работы с НАТО, делаем его более практическим», — заявил министр.
Загороднюк подчеркнул, что договоренность об этом была достигнута во время визита, поэтому ее документальное оформление еще не завершено. На следующей неделе, во время визита Североатлантического совета в Украину это решение также еще не будет документально утверждаться.
«Будет документ, но мы его не успеем сделать так быстро, на следующей неделе», — заявил он. «Мы рассчитываем, что первые документы будут подписаны в этом году», — добавил министр.
По словам Загороднюка, в рамках нового формата все существующие программы сотрудничества Украины и НАТО будут сведены в одну программу.
«НАТО ввело подход „одна страна — один план“, поэтому поддержка Украины будет предоставляться в рамках одной программы. Мы станем первой страной, которая будет двигаться по этому подходу», — заявил он.
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