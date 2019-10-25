В Британии пришлось отменять выпуск памятной монеты ко дню Brexit

Минфин Великобритании принял решение приостановить выпуск памятных пятидесятипенсовых монет ко дню Brexit в связи с отсутствием информации о том, когда этот день наступит.
До сегодняшнего дня официальной датой выхода Британии из ЕС считалось 31 октября, однако в пятницу ЕС объявил, что готов перенести Brexit на более поздний срок, хотя пока не решил, на какой именно.
«Мы приостановили выпуск монеты к Brexit и примем окончательное решение в должный срок», — сказал журналистам в пятницу представитель казначейства.
К 31 октября планировался выпуск 3 миллионов памятных пятидесятипенсовых монет. Еще 7 миллионов монет планируется изготовить в течение последующего года.
Изначально планировалось выпустить 10 тысяч сувенирных монет к 29 марта — первоначальной дате Brexit. Эта идея была озвучена в прошлогоднем бюджетном докладе тогдашнего канцлера Филипа Хаммонда. Нынешний канцлер Саджид Джавид решил не отменять выпуск монеты в массовое обращение.
Дизайн монет останется таким, каким планировался изначально: они должны быть украшены надписью «Мир, процветание и дружба со всеми народами» и датой Brexit.
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