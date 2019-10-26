Зеленский назначил нового главу Луганской области

Президент Владимир Зеленский назначил Сергея Гайдая председателем Луганской облгосадминистрации.

Об этом идет речь в указе президента от 25 октября, опубликованном в субботу.

«Назначить Гайдая Сергея Владимировича председателем Луганской областной государственной администрации», — омечается в документе.

Напомним, 20 октября Кабинет министров согласовал увольнение Виталия Комарницкого с должности председателя Луганской ОГА и назначение на эту должность Сергея Гайдая.