Экспертное мнение Vcgarant: «Золотая виза» инвестора открывает двери в солнечную Испанию

Испания довольно часто попадает в поле зрения жителей постсоветского пространства, желающих получить разрешение на легальное проживание в странах Европейского Союза. Ведь иммигрировать сюда все же проще, чем в амбициозные Великобританию или Францию, но, в то же время, уровень жизни и социальные стандарты довольно высоки.

Самый оптимальный и надежный путь — получить вид на жительство по государственной программе в обмен на инвестиции. Подробности узнаем у руководителя эмиграционного центра «Гарант» Андрея Бойко.

Каким образом потенциальному инвестору можно стать резидентом Испании?

Государственная инвестиционная программа этой страны работает с 2013 года. Ее главное условие — покупка недвижимости на сумму от 500 тыс. евро. Такому инвестору предоставляется вид на жительство, так называемая «золотая виза инвестора». Этот статус через 5 лет можно сменить на ПМЖ, а еще через 5 — при соблюдении определенных условий — на паспорт гражданина Испании.

Покупку недвижимости можно заменить приобретением облигаций государственного займа на 2 млн. евро или покупкой акций и банковских депозитов на 1 млн. евро.

Сейчас испанская инвестиционная программа — одна из самых популярных в Европе. Во многом — благодаря внесенным в нее изменениям в 2015 году. Подробное их изложение можно найти на сайте компании vcgarant.com.

Что же это за изменения?

Во-первых, увеличено количество родственников инвестора, которые могут претендовать на ВНЖ. Если раньше это были лишь второй из официальных супругов и несовершеннолетние дети, родившиеся в зарегистрированном браке, то теперь такое право распространяется на совершеннолетних детей, если они материально зависимы от инвестора и не состоят в браке, гражданских супругов и родителей инвестора, также материально от него зависящих.

Во-вторых, теперь можно подавать заявку на ВНЖ в течение года после инвестирования, а не 2-х месяцев, как было ранее. За 2 месяца трудно оформить все необходимые документы, и число отказов было значительным.

Также теперь достаточно подписать предварительный контракт и получить временную визу на 6 месяцев. После завершения сделки купли- продажи инвестор вправе подавать заявку на ВНЖ.

И самое главное — «золотая виза» предусматривает право на работу, а не только проживание в стране, как это было ранее. Но только при условии, что внесенные инвестиции сохранены.

Эксперты vcgarant, отзывы о работе которых можно найти в тематических группах и форумах, посвященных иммиграции, предоставят детальную консультацию по этим вопросам потенциальным инвесторам.

Каким требованиям должен соответствовать претендент на ВНЖ через инвестиции?

Перечень обязательных условий также содержится в информационном разделе vcgarant:

Это совершеннолетие, документальное подтверждение несудимости, наличие медицинской страховки и средств для проживания в стране для заявителя и всех родственников, включенных в заявку. Также обязательно подтверждение легальности вкладываемых средств. До момента инвестирования они должны находиться за пределами Испании.

Еще есть несложное требование — проживание в стране не менее 7 дней в году.

Почему иностранцы стремятся получить «золотую визу» Испании?

Кроме прекрасного климата и курортных мест Испания привлекает также другими серьезными преимуществами:

высокие социальные стандарты, в том числе в медицине и образовании;

правовая и финансовая безопасность;

возможность безвизового путешествия по странам Шенгенской зоны;

прозрачные условия для ведения бизнеса в курортных регионах Испании.

Сложно ли оформлять документы на получение «золотой визы»?

Сама процедура прозрачна и лишена бюрократии, но рядовому инвестору бывает трудно разобраться в некоторых юридических нюансах. Непросто самостоятельно подобрать достойный объект для инвестирования — нужна помощь экспертов.

Поэтому эмиграционный центр «Гарант», как одно из сертифицированных агентств, предлагает услуги по юридическому и физическому сопровождению участников инвестиционной программы на всех ее этапах.

Это помощь в выборе объекта недвижимости, апостилирование и нотариальное заверение документов, содействие в оплате и другие важные моменты.

Уже имеющиеся на сайте эмиграционного центра «Гарант» отзывы свидетельствуют о профессионализме его сотрудников и высоком доверии клиентов.