В «Нафтогазе» не готовы обсуждать с Россией никакие пакетные соглашения

Компания «Нафтогаз Украины» заявила, что не готова обсуждать с Россией какие-либо пакетные соглашения по газу.

«Очередная трехсторонняя встреча в Брюсселе завершена. Российская сторона поделилась интересными интерпретациями „Старых песен о главном“. В частности, возник вопрос об урегулировании ситуации по решению Стокгольмского арбитража. Мы попросили прислать нам официальную бумагу, чтобы мы не полагались на публикации в российских СМИ и ничего случайно не напутали», — говорится в сообщении на сайте компании.

«Никаких официальных предложений по урегулированию открытых вопросов российская сторона нам до сих пор не передавала. Поэтому говорить о любых „пакетных решениях всех проблем“, включая вариант погашения долга „Газпрома“ по результатам Стокгольмского арбитража, до этого невозможно. Ждем новых контактов», — заявили в «Нафтогаз Украины».

В компании также отметили, что позиция Украины относительно будущих отношений с «Газпромом» полностью совпадает с позицией Еврокомиссии, согласно которой новый контракт должен быть долгосрочным и значительным по объемам. Он должен быть заключен с новым оператором украинской ГТС, который с 1 января 2020 будет выведен из группы «Нафтогаз Украины», а отношения между ними «должны отвечать требованиям европейского энергетического законодательства».