Новоназначенный руководитель Укрспирта Блескун работал с оффшорами из черного списка ЕC

В течение 2018 — 2019 годов ООО «Компания Май Украина» провела до 3 операций с оффшорами из «Черного списка» ЕС. Об этом свидетельствуют данные аналитического портала YouControl.

Согласно данным YouControl, на протяжении отчетного периода компания провела также 5-10 операций с «оффшорными» юрисдикциями, признанными в Украине постановлением Кабинета министров Украины № 1045.

«Компания Май Украина» была создана в 2007 году. Основным видом деятельности является переработка чая и кофе. Размер уставного капитала компании составляет 10 млн 101 тыс. грн.

Самой большой долей уставного капитала «Компания Май Украина» в размере 78,6% владеет российская компания «Май», зарегистрированная в городе Фрязино Московской области. Еще 17% уставного капитала компании принадлежит российскому бизнесмену и политическому деятелю Игoрю Лисиненко.

В настоящее время руководителем ООО «Компания Май Украина» является Сергей Блескун. При этом 23 октября министр экономики, торговли и АПК Тифомей Милованов сообщил, что согласовал назначение Сергея Блескуна на должность руководителя государственного предприятия «Укрспирт».