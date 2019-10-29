Активист «Нацкорпуса» Денис Янтарь не воевал и может быть причастен к убийству местного жителя на Донбассе, – СМИ

Появились новые подробности о деятельности ветерана полка «Азов», активиста николаевской ячейки «Нацкорпуса» Дениса Янтаря, который вступил в перепалку с президентом Владимиром Зеленским в Золотом.
Как сообщают СМИ, Янтарь участия в боевых действиях не принимал, а занимался «зачисткой» мирных жителей в Донбассе. Кроме того, он мог быть причастен к убийству местного жителя.
«Янтарь ранений и контузий не имеет, однако несколько раз попадал под обстрелы, в том числе, во время разграбления одного из домов местных жителей. Но сам „ветеран“ часто рассказывает о том, что участвовал в боях», — заявил источник издания.
По словам источника, глава «Национального корпуса» Николаевщины и его «бойцы» занимались в основном рейдерством и рэкетом, облагая данью бизнесменов и отжимая урожай.
«В марте прошлого года под лозунгом отставки губернатора Алексея Савченко (в прошлом милиционера) захватил с бандой Николаевскую ОГА, взяв в заложники депутатов облсовета», — добавил источник.
Напомним, 26 октября президент Украины Владимир Зеленский прибыл в населенный пункт Золотое на Донбассе, где встретился с военными. Там в перепалку с президентом вступил ветеран полка «Азов» Денис Янтарь, который раскритиковал его решение о разведении войск на Донбассе.
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