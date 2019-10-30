Во вторник газовый рынок Украины находился в состоянии эквилибриума

Газовый рынок Украины во вторник был в состоянии эквилибриума или равновесия (лат. aequus «равный» + libra «весы»), сообщил глава НАК «Нафтогаз Украины Андрей Коболев.
Согласно обнародованным на его странице в Facebook оперативным данным на 6:00 29 октября закачка и отбор газа в подземные хранилища (ПХГ) Украины были равны нулю при запасах 21,742 млрд куб. м.
«У людей с деформацией сознания, вызванной работой с природным газом, есть два сезона: весенне-летний (сезон закачки газа) и осенне-зимний (сезон выкачки газа). Сегодня украинская ГТС и весь газовый рынок находится в уникальном промежуточном состоянии эквилибриума», — отметил глава НАК.
Как сообщалось, на протяжении минувшего отопительного сезона, длившегося с 6 ноября 2018 года по 4 апреля 2019 года, запасы газа в ПХГ снизились на 8 млрд 449,6 млн куб. м (с 17 млрд 194,96 млн куб. м до 8 млрд 745,36 млн куб. м).
Украина на случай прекращения российским «Газпромом» транзита газа по территории страны с 1 января 2020 года в текущий межотопительный период довела запасы газа в своих ПХГ до максимального за последние десять лет уровня.
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