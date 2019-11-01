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Опубликованы результаты экспертизы формулы «Роттердам +», которую около года скрывали НАБУ и САП

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Опубликованы результаты экспертизы формулы «Роттердам +», которую около года скрывали НАБУ и САП

Эксперты пришли к выводу об экономической обоснованности постановления НКРЭКУ № 289, более известного как «формула Роттердам+».

Известный юрист и блогер Михаил Шнайдер на своей странице в Facebook обнародовал фотокопии отчета Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз (КНИИСЭ), проводившего официальную экспертизу формулы «Роттердам+» по предписанию Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) в 2018 году, передает «Главком».

В отчете КНИИСЭ указывается, что эксперты пришли к выводу об экономической обоснованности постановления НКРЭКУ № 289, более известного как «формула Роттердам +».

«Таким образом, формула определения цены энергетического угля является экономически обоснованной для расчета прогнозированной цены и платежа производителям, которые работают по ценовым заявкам, согласно постановлению НКРЭКУ „Об утверждении Порядка формирования прогнозированной оптовой рыночной цены электроэнергии“ № 289 от 03.03.2016г.», — говорится в документе.

Подчеркивается, что принятие формулы «Роттердам+», обусловлено рядом нормативных актов и международных обязательств Украины перед Европейским Союзом.

«Учитывая вышеизложенное, принятие постановления НКРЭКУ № 289 от 03.03.2016г. „Об утверждении Порядка формирования прогнозированной оптовой рыночной цены электроэнергии“ обоснованно Директивой 2009/72/ЕС от 13 июля 2009 года, договором о членстве Украины в Энергетическом Сообществе, договором об ассоциации Украины с ЕС, рекомендациями Антимонопольного комитета Украины от 17.09.20157. № 12-рк, а также утверждено Министерством энергетики и угольной промышленности», — говорится в отчете.

Изменение стоимости электроэнергии в связи с изменением индикативной цены на уголь в соответствии с формулой «Роттердам +» также признается обоснованным.

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«Поскольку формула определения цены энергетического угля, при расчете прогнозированной цены и платежа производителям, которые работают по ценовым заявкам, содержится в постановлении НКРЭКУ „Об утверждении Порядка формирования прогнозированной оптовой рыночной цены электроэнергии“ № 289 от 03.03.2016г является экономически обоснованной, то любое обоснованное изменение индикативной цены угля приводит к обоснованному изменению стоимости электрической энергии», — делают вывод эксперты КНИИСЭ.

Напомним, ранее экс-глава НКРЭКУ Дмитрий Вовк назвал дело «Роттердам+» местью предпринимателя Игоря Коломойского путем использования незаконного давления с помощью НАБУ и САП. По его мнению, такие действия олигарха вызваны тем, что в период действия прозрачного рыночного ценообразования он недополучил прибыль от своих ферросплавных заводов, имеющих большую энергоемкость.

22 октября адвокат Дмитрия Вовка Ирина Одинец обвинила прокуроров САП в умышленном сокрытии результатов официальных экспертиз по делу «Роттердам+», противоречащих версии правоохранителей, и нарушении ст. 9 УПК Украины, обязывающей прокурора всесторонне, полно и объективно изучить обстоятельства уголовного производства.

Роттердам+
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