В октябре в Киеве были побиты 4 температурных рекорда

Октябрь 2019 года побил четыре температурных рекорда и стал одним из самых теплых с 1881 года.

Об этом сообщила пресс-служба Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского.

"Среднемесячная температура воздуха в октябре в Киеве составляла +11,1°С, что выше климатической нормы на 3°С. Это дало ему возможность занять седьмую позицию в рейтинге самых теплых с 1881 года", - отметили синоптики.

Самым теплым было 14 октября (третий день "бабьего лета"), когда максимальная температура воздуха после полудня достигла +24,3°С.

Во время нынешнего "бабьего лета" были побиты 4 температурных рекорда.

Холоднее всего было 31 октября, когда минимальная температура под утро опустилась до -2,3°С.

Характерной особенностью нынешнего октября климатологи называют туманы 21 – 27 числа, которые сократили "бабье лето".

Также отмечается, что в Киеве на проспекте Науки за месяц выпало только 13 мм осадков, что составило 37% от климатической нормы. Таким образом, это уже пятый месяц подряд, когда в столице наблюдается недобор осадков.