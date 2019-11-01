Завод Коломойского заключил мировое соглашение с НБУ

АО «Никопольский завод ферросплавов», который является имущественным поручителем по кредитным обязательствам Приватбанка, согласился выплатить часть своей задолженности.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Отмечается, что сам «Никопольский завод ферросплавов» инициировал заключение второго мирового соглашения и согласился добровольно заплатить долг.

«Согласно мировому соглашению, инициатором которого был „Никопольский завод ферросплавов“, последний обязуется погасить задолженность Приватбанка по кредиту рефинансирования в сумме, равной рыночной стоимости залогового имущества, на которое Национальный банк обращал взыскание в этом процессе», — заявили в Нацбанке.

Напомним, в августе Хозсуд Днепропетровской области утвердил другое мировое соглашение между Нацбанком и АО «Никопольский завод ферросплавов», который является имущественным поручителем по кредитным обязательствам Приватбанка.