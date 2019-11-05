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До +20° и дожди – синоптики прогнозируют аномально теплую неделю

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До +20° и дожди – синоптики прогнозируют аномально теплую неделю

Во вторник в большинстве областей пройдет небольшой дождь, температура 13-18° тепла.

Об этом сообщили в Украинском гидрометцентре.

«Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура 13-18°, в Одесской и Николаевской 20-22°», — говорится в сообщении.

В Киеве и области во вторник без осадков. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. В столице температура 15-17°, на Киевщине — 13-18° тепла.

Согласно прогнозу, 6 ноября в западных областях умеренный (ночью на Закарпатье и в Карпатах сильный) дождь, в северных областях местами небольшой дождь, на остальной территории без осадков; температура ночью 5-10° тепла, на юге и западе страны до 13°; днем 14-19°, в южной части 17-22°, на крайнем западе 8-13°.

7 ноября ночью в Карпатах, днем в западных, северных, центральных и Харьковской областях небольшой дождь, на остальной территории без осадков; температура в западных, северных и большинстве центральных областей ночью 3-8° тепла, днем 8-13°, на остальной территории ночью 7-12°, днем 14-19°. Ветер в Украине 6 ноября преимущественно северный, 7-12 м/с, порывы 15-20 м/с, в Карпатах 25-30 м/с, 7 ноября юго-восточный, 5-10 м/с.

На Киевщине 6 ноября местами небольшой дождь; температура ночью 5-10 ° тепла, днем 14-19°; ветер юго-западный, 7-12 м/с, порывы 15-20 м/с. 7 ноября ночью без осадков, днем небольшой дождь; температура ночью 3-8 ° тепла, днем 8-13 °; ветер юго-восточный, 5-10 м/с.

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8-9 ноября прогнозируется в западных, северных и центральных областях местами небольшой дождь, на остальной территории без осадков. Температуре 8 ноября ночью 2-8°, днем 8-14°, 9 ноября ночью 5-11°, днем 11-17°; в южной части ночью 8-13 °, днем 14-20°.

В столичном регионе 8-9 ноября ожидается местами небольшой дождь. Температуре 8 ноября ночью 3-8°, днем 8-13°, 9 ноября ночью 5-10°, днем 11-16°.

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Вторник, 5 ноября 2019
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