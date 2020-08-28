Украинцы тратят в 8 раз больше времени на социальные сети, чем на бег

Украинцы тратят на социальные сети на треть больше времени, чем на ходьбу и в 8 раз больше, чем на пробежки.
Как сообщила пресс-служба «Новой Пошты» в пятницу, об этом свидетельствуют результаты социального эксперимента, проведенного в мае компанией совместно с Socis.
В опросе приняли участие 70 респондентов из десяти областей Украины. В ходе эксперимента респонденты контролировали свое время, которое было потрачено в течение каждого дня на пользование социальными сетями, бег и пешие прогулки.
Отмечается, что в среднем на просмотр социальных сетей опрашиваемые тратили 139 минут в день, на ходьбу — 105 минут и всего 17 минут на бег. При этом данные различались в зависимости от региона: больше бегунов среди жителей юга Украины (45 минут в день), в то время как жители Западной Украины тратят на бег всего 2 минуты в день.
Кроме того, эксперимент показал, что женщины в целом больше времени проводят в соцсетях, чем мужчины (150 мин/день против 126 мин/день), но и бегают больше — 19 мин/день против 15 мин/день.
В возрастном разрезе — респонденты в возрасте от 18 до 35 лет больше времени проводили в соцсетях (в среднем 143 минуты/день), в то время, как люди старше 51 года в среднем больше ходили (110 минут/день).
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