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В «Укрэнерго» признали, что отключают украинские электростанции из-за российского импорта

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В «Укрэнерго» признали, что отключают украинские электростанции из-за российского импорта

Руководитель департамента развития рынка электроэнергии Национальной энергетической компании «Укрэнерго» Никита Вишневский заявил, что компания отключает украинские электростанции из-за импорта электроэнергии из Российской Федерации (РФ), поскольку не может ограничить данный импорт.

Об этом сообщило интернет-издание «Главком».

«Отсутствует возможность с точки зрения законодательства ограничения импорта по тем государственным контрактам, которые действуют. Это договор о параллельной работе и это те контракты, которые есть», — сообщил Вишневский.

И подчеркнул, что для получения возможности ограничивать импорт электроэнергии необходимо внести соответствующие изменения в законодательство.

Ранее эксперт Украинского института будущего Андриан Прокип на своей странице в социальной сети Facebook сообщил, что в ночь на 5 ноября состоялись рекордные поставки электроэнергии в объединенную энергосистему Украины из Беларуси и России, составившие 1,216 МВт. При этом впервые ограничили включения мощностей возобновляемых источников энергия (ВИЭ).

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Напомним, 18 сентября Верховная Рада Украины приняла закон «О внесении изменений в некоторые законы Украины в сфере использования ядерной энергии», который разрешил закупать украинским потребителям импортную электроэнергию по двусторонним договорам. По словам автора соответствующей поправки народного депутата Андрея Геруса (фракция «Слуга народа»), импорт должен был осуществляться из Беларуси.

Но с 1 октября началась поставка электроэнергии из России в режиме импорта. Импорт осуществляется компанией «Юнайтед Энерджи», которую связывают с бизнесменом Игорем Коломойским. За первую половину октября импорт электроэнергии из РФ вырос почти в 2 раза — с 2,4 млн кВт-час до 4,5 млн кВт-час в сутки. В начале ноября он увеличился по сравнению со среднесуточным показателем за октябрь в 3 раза — до 12 млн кВт-час/сутки.

Укрэнерго, электроэнергия
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