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Ты предатель, ты пустил в Украину россиян, – Ляшко избил Геруса (видео)

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Ты предатель, ты пустил в Украину россиян, – Ляшко избил Геруса (видео)
Ляшко обвинил Геруса в том, что тот открыл импорт электроэнергии из России, чем предал национальные интересы Украины

Лидер Радикальной партии Олег Ляшко и народный депутат, глава комитета по ТЭК Андрей Герус подрались 6 ноября в аэропорту «Борисполь», сообщает Главком.

Радикал обвинил «слугу народа» в том, что тот открыл импорт электроэнергии из страны-агрессора России, чем предал национальные интересы Украины.

«Ты запустил сюда россиян. Может, ты не знаешь, что Россия — агрессор? Или к народу! Ты поменял закон и пустил россиян!», — сказал Ляшко.

31 октября оба политика встречались в эфире ток-шоу «Свобода слова Савика Шустера». Тогда Герус отказался отвечать на вопросы Ляшко и демонстративно покинул студию.

Напомним, 18 сентября Верховная Рада по инициативе Андрея Геруса приняла закон «О внесении изменений в некоторые законы Украины в сфере использования ядерной энергии», который разрешил закупать электроэнергию по двусторонним договорам из России и Беларуси. По словам Геруса, импорт должен был осуществляться из Беларуси. Однако, с 1 октября началась поставка электроэнергии из России в режиме импорта. Поставщиком выступила компания Игоря Коломойского «Юнайтед Энерджи».

Ряд энергоэкспертов расценили начало импорта электроэнергии из РФ как угрозу энергонезависимости Украины. Они убеждены, что Россия будет использовать его для политического давления на Киев. Также негативную оценку этому решению дали в Секретариате Европейского энергетического сообщества.

Поставки электроэнергии из РФ резко выросли с 1 ноября и составили 12 млн кВт часов в сутки, что в четыре раза выше показателей октября. Об этом свидетельствуют данные на сайте системного оператора НЭК «Укрэнерго».

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Согласно новым данным, поставки ведутся ровным графиком мощностью 500 МВт. Суточный импорт из России и Беларуси с 1 ноября достиг 23,5 млн. кВт часов, что составляет около 18% объема торгов на украинском рынке на сутки вперед.

Ранее глава парламентского комитета по ТЭК Андрей Герус заявлял, что импорт из России составляет около 1%. Кроме того, в соцсети он написал, что импорт из России и Беларуси является убыточным, и в ноябре компании прекратят эти поставки.

Единственным экспортером российской электроэнергии выступает государственная монополия «Интер РАО», председателем правления которой является Игорь Сечин, находящийся под украинскими и американскими санкциями.

Олег Ляшко, Андрей Герус
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Среда, 6 ноября 2019
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