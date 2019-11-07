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Кабмин просит отменить документ о согласии на обработку персональных данных

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Кабмин просит отменить документ о согласии на обработку персональных данных

Кабинет министров внес в Верховную Раду законопроект, отменяющий документ о согласии на обработку персональных данных.

Об этом министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет 7 ноября написал на своей странице в Facebook.

«Вчера на заседании Кабмина мы проголосовали за законопроект, который сделает в Украине немного меньше бюрократии. Недавно я писал о вездесущем документе „Согласие на обработку персональных данных“. В любых госучреждениях, в школах, в больницах — везде вам подсовывают этот листок и просят заполнить. В комментариях под постом украинцы написали еще кучу примеров, где он появляется. Кстати, часто этим грешит и бизнес », - отметил он.

По словам Дубилета, проблема в том, что в законе недостаточно четко описан механизм согласия на обработку данных.

«Наш закон был „вдохновлен“ законом европейских стран. Европейцев трудно заподозрить в неуважительном отношении к персональным данным, но такие бумажки, еще и в таком объеме, они, конечно, не заполняют. И вот, вчера мы подали в Раду акт, который должен, с одной стороны, лучше защитить украинцев в том, как организации обращаются с их данными. С другой стороны, мы должны избавиться от этой бумажки, которая на самом деле никого ни от чего не защищает », - добавил чиновник.

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Он также отметил, что только принять закон будет недостаточно. «После этого будем бегать с огнеметом по бюджетным организациям и выжигать этот документ. Ну и заодно будем учить бизнес, чтобы он, перестраховываясь, тоже не плодил лишнюю бюрократию», — подытожил Дубилет.

персональные данные, Дмитрий Дубилет
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