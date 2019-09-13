В Кабмине хотят отменить согласие на обработку персональных данных

Министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет изучает возможность отмены согласия на обработку персональных данных.
«Есть один документ, который меня просто бесит — Згода на обробку персональних даних. Граждане вынуждены заполнять его при малейшем чихе. Вы не подумайте, я чту GDPR и Закон о защите персональных данных. Но какое заявление вы бы ни заполняли, высока вероятность, что вас попросят вдогонку к нему заполнить и этот документ... Хочу от этого заявления, где можно, избавиться», — написал он в Facebook
Свое желание он объяснил тем, что при заполнении каких-то документов граждане и так понимают, что их данные будут обработаны.
Если согласие брать принципиально, то Дубилет предлагает дописать его в конце документа, а не подсовывать отдельным листом.
Он призвал пользователей соцсети поделиться, в какой ситуации государство заставляло их заполнять обработку персональных данных.
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