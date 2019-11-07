Генсек НАТО рассказал об опасениях США по поводу Китая

Генсек НАТО Йенс Столтенберг считает, что США обеспокоены тем, что Китай занимает все большее место на мировой арене, и советует Вашингтону в этой ситуации поддерживать тесные отношения с друзьями, потому что единство обеспечивает силу.
«В США они обеспокоены „размером“ Китая. США всегда были самыми крупными, самой большой экономикой, с самыми передовыми технологиями, самыми большими во всем. Китай сейчас становится больше, с большей экономикой, с большим ВВП, увеличивает военные расходы и развивает технологии», — сказал Столтенберг, выступая в четверг в исследовательском центре в Германии, передает РИА Новости.
«Я сказал американцам: если вы обеспокоены «размером», тогда вам нужно держать ближе к себе своих друзей, потому что вместе мы действительно «большие», — отметил он.
Генсек НАТО также высказал мнение, что «США не бросают Европу, а совсем наоборот».
«Парадокс заключается в том, что, несмотря на различия, которые мы видим между союзниками по НАТО, Европа и Северная Америка сегодня делают вместе больше, чем в течение многих лет. США инвестируют в безопасность Европы, с большим количеством войск, инфраструктуры и большим числом учений», — отметил он.
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