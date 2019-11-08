В РФ началась продажа билетов на поезда в Крым

Билеты на поезда из Москвы и Санкт-Петербурга в аннексированный Крым появились в продаже в пятницу, 8 ноября, их можно приобрети на сайте перевозчика «Гранд Сервис Экспресс» и в железнодорожных кассах.
Стоимость купейного билета из Москвы в Симферополь составит 2966 руб. (1145 грн), в вагоне СВ — 9552 руб. (3688 грн). Плацкарт из Санкт-Петербурга в Севастополь обойдется в 3,5 тыс. руб. (1352 грн), купе — в 3,9 тыс. руб. Примечательно, что на официальном сайте РЖД при этом билеты купить нельзя.
Стоимость билета будет определяться динамически, в зависимости от спроса, сезонности и ряда других факторов, добавили в «Гранд Сервис Экспресс».
Первый поезд в Крым из Петербурга стартует 23 декабря, из Москвы — 24 декабря. Продолжительность поездки на полуостров из Петербурга составит 43 часа, из Москвы — 33 часа.
Как отмечается, в Крым будут ходить именные поезда дальнего следования «Таврия». Из Петербурга в Севастополь можно будет доехать за 43,5 часа на стандартном одноэтажном поезде, состоящем из купейных и плацкартных вагонов. Из Москвы в Симферополь будут курсировать двухэтажные составы с вагонами купе и СВ, их время следования составит 33 часа.
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