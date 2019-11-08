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В Трускавце хотят построить крупнейший в Восточной Европе аквапарк

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В Трускавце (Львовская обл.) по состоянию на ноябрь 2019 года на этапе строительства находится три проекта гостиничных комплексов, в ближайшие годы планируется возведение крупнейшего в Восточной Европе аквапарка, сообщил агентству «Интерфакс-Украина» городской голова Андрей Кульчинский.

«Два месяца назад мы провели конкурс на аквапарк, победила компания из Киева... Минимум год будет проектирование, затем три-четыре года круглосуточного строительства, поскольку это огромный объект на 3 га. Концепция предусматривает строительство самого крупного аквапарка в Восточной Европе. Он разместится на месте самого высокого недействующего здания во Львовской области — 25-этажки на выезде из Трускавца», — сказал Кульчинский, добавив, что это здание инвесторы снесут либо реконструируют.

Согласно концепции, объект будет включать гостиничные номера.

Как сообщил Кульчицкий, в Трускавце в 2018 году было открыто две новые шестиэтажные гостиницы уровня 3-4 звезды — Green Park (владелец — футболист Андрей Воронин) и «Алькор». В настоящее время на стадии строительства — еще три гостиницы, инвесторами которых выступают иностранцы.

«В центре возводит гостиницу инвестор из Турции, еще одну — инвестор из Азербайджана, уже завершает строительство гостиницы инвестор из Казахстана (все — приблизительно семиэтажные)...», — отметил Кульчинский.

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По его данным, действующее гостинично-санаторное предложение позволяет одновременно разместить около 14 тыс. отдыхающих (около 90 средств размещения).

«2018 год был рекордным в последние 10 лет по количеству отдыхающих. В этом году идем практически на том же уровне — 172 тыс. за девять месяцев против 174 тыс. за девять месяцев 2018 года. Средний день пребывания — 14 дней. При этом 30% туристов составляют иностранцы, из них больше всего поляков, далее следуют Азербайджан, Молдова, Беларусь», — отметил Кульчинский.

Трускавец
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