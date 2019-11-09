Миллиардер Блумберг вступил в президентскую гонку в США

Бывший мэр Нью-Йорка и миллиардер Майкл Блумберг подал документы для участия в праймериз Демократической партии в американском штате Алабама. Об этом сообщает DW.

Как сообщается, в пятницу, 8 ноября, Блумберг подал документы для участия в праймериз демократов в Алабаме. Внутрипартийные выборы Демпартии в штате Алабама запланированы на 3 марта 2020 года.

Сам Блумберг утверждает, что только он способен победить на выборах нынешнего президента США Дональда Трампа.