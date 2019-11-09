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В Киеве возле Шулявского моста нашли арсенал оружия с бомбами, гранатами и минами

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В Киеве возле Шулявского моста нашли арсенал оружия с бомбами, гранатами и минами

После того, как в конце октября над проспектом Победы в Киеве установили прогон Шулявского моста, спасатели Государственной службы по чрезвычайным ситуациям изъяли возле Шулявского моста в Киеве 101 артиллерийский снаряд времен Второй мировой войны. Об этом говорится в сообщении Киевской государственной администрации, передают Українськi Новини.

Склад боеприпасов обнаружили в 30 метрах от Шулявского путепровода во время замены инженерных сетей.

«Замена инженерных сетей — очень полезный процесс. Только что при таких работах в 30 метрах от Шулявского путепровода обнаружили склад боеприпасов времен Второй мировой войны», — говорится в нем.

На место вызвали специалистов ГосЧС.

По данным пресс-службы спасателей, в целом изъяли 101 снаряд.

«В 3:20 9 ноября работы по изъятию боеприпасов завершены, в целом изъят 101 артиллерийский снаряд (47 — калибра 152 мм, 35 — калибра 122 мм, 8 — калибра 105 мм, 11 — калибра 76 мм), 3 минометные мины и 1 ручная граната», — отмечает пресс-служба ГосЧС.

Для проведения работ по выявлению и изъятию боеприпасов привлекалось 14 человек личного состава и 4 единицы техники.

 

Вторая мировая война, снаряды, Шулявский мост
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