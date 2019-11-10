Во вторник Трапм обнародует расшифровку второго разговора с Зеленским

Президент США Дональд Трамп перед вылетом в штат Алабама сообщил журналистам, что он намерен опубликовать стенограмму второго телефонного разговора с украинским коллегой Владимиром Зеленским в начале следующей недели. Об этом сообщает Bloomberg.

«Мы, возможно, передадим ее во вторник. В понедельник праздник (День ветеранов. — Ред.)», — сказал Трамп.

По его словам, публикация расшифровки является крайне важным событием. «Почитайте стенограмму (уже опубликованную) и вы увидите, что было в этом звонке. Теперь я дам вам вторую стенограмму, поскольку у меня было два телефонных разговора с президентом Украины», — добавил глава государства.

Трамп отметил, что ни один президент за всю историю США не проходил через нечто подобное. Глава Белого дома выразил мнение, что происходящее является «охотой на ведьм» и такое в будущем не должно повториться ни с одиним американским президентом.

О намерениях опубликовать расшифровку еще одного разговора с Зеленским Трамп заявил 8 ноября. Тогда он сообщил, что помимо общения с Зеленским по телефону в июле, ставшего поводом начала процедуры импичмента, инициированной Палатой представителей США, у них была еще одна беседа по телефону. Как уточнил Трамп, этот звонок был сделан до июльских переговоров. Телеканал CNBC сообщил, что речь идет о звонке, который был сделан в апреле, когда Трамп позвонил Зеленскому и поздравил его с победой на президентских выборах.

Скандал вокруг июльского разговора Трампа и Зеленского разгорелся после того, как в СМИ появилась информацию о том, что в этой беседе президент США попросил украинского коллегу начать расследование в отношении Хантера Байдена, сына бывшего вице-президента США Джо Байдена. Байден-старший, заявивший о намерениях стать соперником Трампа на президентских выборах 2020 года, попросил опубликовать стенограмму разговора. Белый дом сделал это на следующий день после просьбы. Согласно представленной расшифровке, Трамп действительно говорил о деле Байдена-младшего, который до 2019 года входил в совет директоров украинской частной газовой компании Burisma Holdings, однако нельзя сказать, что он давил на Зеленского.