«Слуга народа» откроет в Киеве партийный хаб

Политическая сила «Слуга народа» намерена открыть в Конгрессно-выставочном центре «Парковый» партийный хаб, заявляет глава партии Александр Корниенко.
«Приглашаю всех на открытие нашего партийного хаба, который будет в этом здании на втором этаже. Официальное открытие будет в середине декабря, но возможностями нашего хаба можно уже воспользоваться для проведения сборов, обсуждений законопроектов», — сказал Корниенко на съезде партии перед его избранием главой политической силы в воскресенье в Киеве, передает Интерфакс-Украина.
По его словам, партийный хаб будет первым уникальным проектом открытого партийного пространства, что является одним из важных этапов на пути к народовластию.
Напомним, что съезд партии «Слуга народа» проходит в КВЦ «Парковый» в воскресенье в Киеве.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016