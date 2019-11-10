«Слуга народа» откроет в Киеве партийный хаб

Политическая сила «Слуга народа» намерена открыть в Конгрессно-выставочном центре «Парковый» партийный хаб, заявляет глава партии Александр Корниенко.

«Приглашаю всех на открытие нашего партийного хаба, который будет в этом здании на втором этаже. Официальное открытие будет в середине декабря, но возможностями нашего хаба можно уже воспользоваться для проведения сборов, обсуждений законопроектов», — сказал Корниенко на съезде партии перед его избранием главой политической силы в воскресенье в Киеве, передает Интерфакс-Украина.

По его словам, партийный хаб будет первым уникальным проектом открытого партийного пространства, что является одним из важных этапов на пути к народовластию.

Напомним, что съезд партии «Слуга народа» проходит в КВЦ «Парковый» в воскресенье в Киеве.