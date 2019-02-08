Депутаты определились со своими представителями в наблюдательных советах госбанков

Комитет финансовой политики и банковской деятельности Верховной Рады выбрал членов наблюдательных советов государственных банков по квоте комитета. Об этом со ссылкой на народного депутата Павла Ризаненко сообщает ЭП.
Так, представителем комитета ВР в наблюдательный совет Приватбанка избран Алексеенко Сергей Александрович.
В наблюдательный совет Укрэксимбанка по квоте ВР войдет Шульга Алла Анатольевна.
Кандидатура от нардепов в НС Ощадбанка — Власов Дмитрий Владимирович.
Кроме того, комитет определил Павла Ризаненко представителем Комитета в конкурсной комиссии для определения претендентов на должности независимых членов наблюдательных советов государственных банков.
Напоминим, что Верховная Рада приняла закон о совершенствовании корпоративного управления в госбанках, предусматривающий формирование набсовета госбанка из девяти членов, в том числе шесть независимых и по одному представителю президента, Кабинета министров и парламента.
Государство через Министерство финансов владеет четырьмя из крупнейших по объему активов фунучреждениями — «Приватбанк», «Укрэксимбанк», «Ощадбанк» и «Укргазбанк».
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