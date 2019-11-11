Даты встречи «нормандской четверки» пока еще нет

Даты встречи лидеров нормандского формата (Франция, Германия, Украина, Россия) все еще нет, несмотря на выполнение Украиной необходимых условий.

«Сейчас разведение сил уже осуществлено, оно было проведено на выходных. Оба условия (для встречи нормандской четверки — Ред.) были выполнены, так что мы ожидаем проведения саммита. Пока нет подтверждения дат. Мы все еще работаем над тем, чтобы провести такую встречу в конце ноября», — сказал посол Франции в Украине Этьен де Понсен агентству «Интерфакс-Украина» в понедельник.

О том, что дата проведения встречи лидеров «нормандской четверки» по-прежнему не определена, заявляют и в Кремле. При этом там призвали для начала дождаться полного разведения сил на Донбассе.

«Давайте дождемся все-таки завершения (разведения сил)», — сказал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отметив, что для этого должно быть подтверждение от всех сторон, участвующих в этом процессе.

Как сообщалось, в конце октября глава МИД Украины Вадим Пристайко высказал надежду на встречу лидеров «нормандской четверки» в ноябре текущего года.