ГАСИ выдала сертификаты о введении в эксплуатацию второй и третьей очередей немецкой компании Leoni в Коломые.

«Сегодня на уровне государства делаются важные шаги по улучшению инвестиционного климата, создаются благоприятные условия для работы международных и украинских крупных компаний, которые формируют значительную часть экономики страны. В стройотрасли взят курс на упрощение и автоматизацию разрешительных процедур — это будет вселять уверенность заказчиками строительства в прозрачных и честных взаимоотношениях государства и бизнеса», — прокомментировал событие и.о.главы Госархстройинспекции Александр Строкач.

Названные очереди предусматривают размещение промышленных объектов, которые улучшат работу завода, позволят усилить его мощности и заметно увеличат число рабочих мест. К примеру, введение третьей очереди даст новую работу 922 специалистам.

Справка: завод кабельной продукции Leoni в Коломые оказался самым мощным инвестиционным проектом по производству электрооборудования для двигателей и транспортных средств за последние пять лет на территории Ивано-Франковской области.