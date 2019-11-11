ГАСИ выдала сертификаты о введении в эксплуатацию второй и третьей очередей немецкой компании Leoni в Коломые.
«Сегодня на уровне государства делаются важные шаги по улучшению инвестиционного климата, создаются благоприятные условия для работы международных и украинских крупных компаний, которые формируют значительную часть экономики страны. В стройотрасли взят курс на упрощение и автоматизацию разрешительных процедур — это будет вселять уверенность заказчиками строительства в прозрачных и честных взаимоотношениях государства и бизнеса», — прокомментировал событие и.о.главы Госархстройинспекции Александр Строкач.
Названные очереди предусматривают размещение промышленных объектов, которые улучшат работу завода, позволят усилить его мощности и заметно увеличат число рабочих мест. К примеру, введение третьей очереди даст новую работу 922 специалистам.
Справка: завод кабельной продукции Leoni в Коломые оказался самым мощным инвестиционным проектом по производству электрооборудования для двигателей и транспортных средств за последние пять лет на территории Ивано-Франковской области.
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