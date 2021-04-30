Легковушка и рейсовый автобус столкнулись под Коломыей: есть погибшие

В пятницу, 30 апреля, около 15:00 вблизи села Корнич, неподалеку от Коломыи (Ивано-Франковская обл.) столкнулись автомобиль «КИА» и рейсовый автобус «Ивано-Франковск — Снятын», в результате чего 2 человека погибли и еще 6 были госпитализированы в учреждения здравоохранения, сообщает сектор коммуникации полиции Прикарпатья.

«В результате лобового столкновения автомобиля „КИА“ и рейсового автобуса погибли водитель и пассажирка легковушки. На месте работают полицейские», — говорится в сообщении.

В нем отмечается, что в автомобиле «КИА» находилось двое одесситов: водитель 1953 г.р. и пассажирка 1956 года рождения.

«В рейсовом автобусе сообщением „Ивано-Франковск-Снятын“, находилось около 23 человек, шестеро из них доставлены в больницу, в настоящее время устанавливается, какие именно телесные повреждения они получили, других — на месте осматривают медики», — информируют в полиции.

Там добавляют, что на месте аварии работают следователи областного главка полиции, спасатели. Причины и обстоятельства смертельной аварии устанавливаются.