Вместо легализации украинский игорный бизнес могут захватить россияне

Эксперты встревожены возможной монополизацией рынка азартных игр российскими букмекерскими компаниями. Об этом пишут Экономические новости. Издание утверждает, что разработанный правительственный законопроект грешит отстаиванием интересов конкретных структур, и эти структуры имеют тесные связи с Россией.
По мнению эксперта Украинского аналитического центра Бориса Кушнирука, «оставлять законопроект в таком виде — означает законсервировать существующую систему, придав ей видимость легальной, и при этом установить монополию российских и украинских букмекеров».
Аналогичного мнения придерживается и бывшая уполномоченная Антимонопольного комитета Агия Загребельская, которую цитирую Экономические новости. «Очень важно обеспечить максимальный общественный контроль, привлечение медиа к этому процессу, чтобы заставить государство сделать это качественно. Чтобы само общество присутствовало за столом переговоров о том, каким образом будет происходить легализация. Даже при самых искренних желаниях указанных лиц текст законопроекта не может быть в таком экспертном кругу максимально качественным и максимально в интересах общества», — уверена Загребельская.
Высказывая сомнения по поводу экспертов, принимавших участие в разработке законопроекта, Экономические новости указывают прежде всего на две букмекерские компании, которые уже длительное время запрещены в Украине, но продолжают вести бизнес в России и даже были уличены СБУ в связях с ОРДЛО. Эти компании — «Пари-Матч» и «Фаворит».
Примечательно, что проект закона разрабатывался юристами компании Eterna Law, клиентом которой является «Пари-Матч».
Частым гостем штаб-квартиры «Пари-Матч», как утверждает издание, с некоторых пор стал и Давид Арахамия, глава парламентской фракции «Слуга народа». Именно Арахамия назначен ответственным за принятие закона в парламенте, которое, по поручению Президента, должно произойти до 1 декабря.
А представлял законопроект в парламентском комитете Борис Баум, которого считают представителем российской организованной преступной группировки «Лужниковские».
Напомним, ранее СМИ писали о том, что букмекерская компания «Пари-Матч» на 49% принадлежит российскому бизнесмену Юрию Красовскому, который владеет присутствующей в Украине «Лигой ставок».
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