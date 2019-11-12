Рада назначила еще одного члена Совета НБУ

Верховная Рада назначила Виталия Шапрана членом Совета Национального банка Украины.

Как передает «Интерфакс-Украина», соответствующее постановление поддержали 268 народных депутатов на утреннем пленарном заседании парламента во вторник.

Как сообщалось, Шапран занимает должность главного эксперта секретариата Совета НБУ, является членом исполкома «Украинского общества финансовых аналитиков». С октября 2010 года он возглавил рейтинговый комитет Украинской ассоциации по защите инвесторов кредиторов и страхователей.

Вакансия члена Совета НБУ появилась после того, как занимавший должность заместителя главы Совета НБУ Тимофей Милованов стал министром экономического развития, торговли и сельского хозяйства.