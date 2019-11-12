Войти
Мининфраструктуры хочет увеличить речные перевозки втрое
планы
Мининфраструктуры хочет увеличить речные перевозки втрое
Премьер анонсировал аэрофотосъемку всей территории Украины
инициатива
Премьер анонсировал аэрофотосъемку всей территории Украины

Читай
бесплатно!
Разделы

Политика

столица
RSS

В Киеве переименовали более 40 улиц – появилась улица Амины Акуевой

117
В Киеве переименовали более 40 улиц – появилась улица Амины Акуевой

На заседании 12 ноября Киевский городской совет принял решение о переименовании ряда улиц для чествования памяти выдающихся украинских общественных, государственных, культурных, научных и военных деятелей, сообщает пресс-служба горсовета.

Были переименованы сорок улиц в Голосеевском, Соломенском и Дарницком районах столицы.

Так, в Голосеевском районе появились улицы Тадея Рыльского (этнографа, экономиста, общественного и культурного деятеля), Соломии Павлычко (писательницы, литературоведа, переводчицы, публицистки, автора трудов по теории литературы, истории феминизма), Валериана Пидмогильного (писателя, переводчика, одного из выдающихся представителей «расстрелянного возрождения») и другие.

В Соломенском районе среди прочих появились улицы Дмитрия Григоровича (авиаконструктора, создателя первого гидроплана), Антина Ждановича (государственного и военного деятеля времен освободительной войны Богдана Хмельницкого) и переулок Маруси Чурай, а также улица Скифская и переулок Сарматский.

В Дарницком районе новые названия получили три улицы — улица Андрея Кизила в честь Героя Украины (посмертно), погибшего во время войны на Донбассе, улица Милены Рудницкой в честь общественно-политического деятеля, журналистки, писательницы, учительницы, главы центральной управы Союза Украинок, и улица Петра Радзиня в честь экс-командующего Национальных вооруженных сил Латвии, который в 1918 году вступил в Украинскую армию гетьмана Скоропадского, а позже — в армию Украинской Народной Республики.

Также в Голосеевском и Соломенском районах появятся улицы Кирилла Гвоздика в честь живописца-монументалиста и улица Пилипа Коновала в честь национального героя Канады, героя Первой мировой войны, единственного в истории украинца, награжденного орденом Креста Виктории.

Читайте также: НАБУ и САП планируют объявить подозрение экс-владельцу VAB Банка Бахматюку

В Шевченковском районе появилась улица Амины Акуевой — врача, общественной активистки и военнослужащей, участницы Революции достоинства и войны на востоке Украины.

В Днепровском районе улицу Панельную переименовали в честь Андрея Аболмасова, участника Евромайдана, добровольца и участника АТО, который погиб на Донбассе.

Киев, переименование
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Вторник, 12 ноября 2019
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Павел Вернивский
Павел Вернивский
советник Главы Федерации работодателей Украины по экономическим вопросам

Как Украине заработать на АПК

Чтобы заработать 1 млрд дол на агро в Украине используется 1,4 млн га земли. На такой же площади голландцы зарабатывают 76 млрд. В Голландии преобладает мелкое фермерство, а в Украине крупное. В то же время их мелкое фермерство в 76 раз эффективнее нашего. Почему?
Виктор Небоженко
Виктор Небоженко
политолог

Что сильнее – смех над политиком или страх перед ним?

Неважно, кто кому «выбил зуб» в Офисе президента Зеленского – Глава Офиса президента Богдан или начальник СБУ Боканов. Это неудивительно, ведь здание на Банковой 11 – загаженное, коррумпированное и погружено в вечные политические интриги. Там любой человек превращается в политического урода. Неприятно другое, то что общественное мнение и СМИ сразу же поверило в эту «драку». И не потому, что оно такое наивное и ждет сенсаций вместо серьезной работы наших новых политиков. А потому, что уже не надеется, не верит нынешней власти, смеется с нее, а соответственно, не боится ее.
Нуриэль Рубини
Нуриэль Рубини
профессор экономики Нью-Йоркского университета

Соблазн и пределы политики монетизированного бюджетного дефицита

Над состоявшимся в октябре ежегодным собранием Международного валютного фонда висела туча уныния. На фоне синхронного замедления темпов роста в мировой экономике целый ряд внезапных событий может вызвать откровенную рецессию. Из-за чего она может произойти?
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016