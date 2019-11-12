НАБУ и САП планируют объявить подозрение экс-владельцу VAB Банка Бахматюку

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) планируют объявить подозрение экс-владельцу VAB Банка Олегу Бахматюку и допускают причастность других членов правления Национального банка Украины (НБУ) к злоупотреблениям при предоставлении банку стабилизационного кредита в 2014 году, сообщило НАБУ на сайте.
«Следствием установлено, что к реализации схем по завладению 1,2 млрд грн стабилизационного кредита НБУ могут быть причастны более 15 лиц. Восемь из них уже уведомлены о подозрении. Еще в отношении ряда лиц, в том числе бенефициарного владельца VAB Банка, которые в настоящее время находятся за пределами страны, решается вопрос о направлении сообщения о подозрении предусмотренным КПК Украины в таких случаях способом», — говорится в сообщении.
Напомним, что,по мнению следствия, бизнесмен Олег Бахматюк в 2014 году как бенефициар VAB Банка вступил в сговор с Александром Писаруком, бывшим на тот момент первым заместителем главы Национального банка Украины, о выдаче стабилизационного кредита под залог имущества, стоимость которого была завышена.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016