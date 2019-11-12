НАБУ и САП планируют объявить подозрение экс-владельцу VAB Банка Бахматюку

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) планируют объявить подозрение экс-владельцу VAB Банка Олегу Бахматюку и допускают причастность других членов правления Национального банка Украины (НБУ) к злоупотреблениям при предоставлении банку стабилизационного кредита в 2014 году, сообщило НАБУ на сайте.

«Следствием установлено, что к реализации схем по завладению 1,2 млрд грн стабилизационного кредита НБУ могут быть причастны более 15 лиц. Восемь из них уже уведомлены о подозрении. Еще в отношении ряда лиц, в том числе бенефициарного владельца VAB Банка, которые в настоящее время находятся за пределами страны, решается вопрос о направлении сообщения о подозрении предусмотренным КПК Украины в таких случаях способом», — говорится в сообщении.

Напомним, что,по мнению следствия, бизнесмен Олег Бахматюк в 2014 году как бенефициар VAB Банка вступил в сговор с Александром Писаруком, бывшим на тот момент первым заместителем главы Национального банка Украины, о выдаче стабилизационного кредита под залог имущества, стоимость которого была завышена.