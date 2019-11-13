Экс-мэр Ирпеня Карплюк подвел весь горсовет под суд, чтобы защитить арестованный прокуратурой ЖК «Синергия сити»

Бывший мэр Ирпеня Киевской области Владимир Карплюк организовал незаконную забастовку сотрудников Ирпенского городского совета, чтобы выразить «протест» против ареста прокуратурой Киево-Святошинского района земельных участков под подконтрольным его соратникам ЖК «Синергия Сити». Об этом пишет издание «Погляд».

«В конце августа 2019 года, застройщик Игорь Оверко, которого считают финансовой „тенью“ Карплюка, представил общественности проект ЖК „Синергия Сити“. Ради его строительства в декабре 2018 года Ирпенский городской совет в обход закона поменял генеральный план города, „выделив“ под застройку несколько десятков гектаров земли, вообще не принадлежащих громаде Ирпеня. После смены власти ... прокуратура начала расследовать обстоятельства смены генплана и арестовала проблемные участки», — напоминают журналисты.

«Постановлением следственного судьи Ирпенского городского суда 13 сентября 2019 на земельные участки общей площадью более 29 га, где вопреки требованиям градостроительного и земельного законодательства начато строительство ЖК „Синергия сити“, а вовсе не коммунальной школы, наложен арест в виде запрета отчуждения, распоряжения и пользования указанными земельными участками. Законность наложения ареста подтвердили судьи коллегии Киевского апелляционного суда 4 ноября 2019.

Строительство коммунальной школы даже не пытались начать, дальше ограждения территории дело не пошло», — добавляет издание.

Журналисты напоминают, что ЖК возводился с целым рядом нарушений. В частности, земли принадлежат не Ирпеню, а Киевской области, горсовет в принципе не имел право ими распоряжаться. Кроме того, земли поймы реки Ирпень относятся к особо ценным землям сельскохозяйственного назначения, и соответственно Ирпенский городской совет не имел права изменять их целевое назначение. Также одной из ключевых является угроза экологической катастрофы, поскольку данные территории периодически затапливаются, а строительство предполагает демонтаж части мелиоративной системы. Перевод земель в категорию немелиорируемых требует решения Верховной рады.

Также издание добавляет, что Департамент ГАСК в Киевской области провел проверку и установил, что даже строительство указанного жилого комплекса ведется с многочисленными нарушениями градостроительного законодательства, в связи с чем было вынесено предписание о приостановлении строительства.

Кроме того, журналисты обращают внимание, что согласно закону «О службе в органах местного самоуправления», чиновники горсовета не могут быть организаторами и непосредственными участниками забастовок и других действий, препятствующих выполнению местными властями своих полномочий. А если они все же не будут работать 13 ноября — «это будет не вынужденный бойкот, ... а обычное очередное нарушение требований законодательства. Указанное будет прямым основанием для освобождения таких лиц с занимаемых должностей», — резюмирует издание.