Трамп назвал дату публикации расшифровки второго разговора с Зеленским

Президент США Дональд Трамп заявил, что собирается в четверг, 14 ноября, опубликовать стенограмму еще одного телефонного разговора с украинским коллегой Владимиром Зеленским. Его слова передает NBC News.
«Я собираюсь опубликовать, думаю, в четверг [стенограмму] второго звонка, который, на самом деле был первым из двух, вы сможете решить, что вы об этом думаете», — сказал Трамп на совместной пресс-конференции с президентом Турции Тайипом Эрдоганом в Белом доме.
Американский лидер отметил, что хотел бы выяснить, кто является осведомителем, написавшим на него жалобу из-за второго — июльского — телефонного разговора с Зеленским, поскольку он, по словам Трампа, предоставил «очень много некорректной информации».
Ранее американский президент планировал опубликовать расшифровку второго разговора с Зеленским 12 ноября. По его словам, эта публикация является «крайне важным событием». Изначально о намерении обнародовать расшифровку еще одного разговора Трамп сообщил 8 ноября.
Скандал вокруг июльской беседы между Трампом и Зеленским произошел после появления в СМИ информации о том, что американский лидер попросил в разговоре украинского коллегу посодействовать началу расследования в отношении Хантера Байдена, сына бывшего вице-президента США Джо Байдена. После того, как публикации с этими сообщениями получили резонанс, Белый дом опубликовал стенограмму беседы.
На фоне скандала спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси объявила о начале процедуры импичмента в отношении Трампа. Она обвинила президента в нарушении Конституции. 13 ноября в конгрессе США начались первые публичные слушания об импичменте.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016