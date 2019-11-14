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В Киевстаре отметили положительные изменения в подходе к налоговым проверкам

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В Киевстаре отметили положительные изменения в подходе к налоговым проверкам

Офис больших налогоплательщиков Государственной налоговой службы Украины завершил комплексную налоговою проверку телекоммуникационной компании «Киевстар». Аудит прошел конструктивно и профессионально. 

Об этом на своей странице в Facebook сообщил президент Киевстара Александр Комаров.

«12 человек проверяющих, марафон в течение 45 рабочих дней, около 500 папок документов, и финальный акт на 910 (!) страницах. С частью выводов и процедурных моментов компания не согласна и будет их обжаловать. Но это абсолютно цивилизованный, с моей точки зрения, путь, когда у плательщика и государства есть расхождения по спорным вопросам», - заявил Александр Комаров.

По словам президента Киевстара, налоговою проверку проводили грамотные специалисты ГНС, без намеков и неадекватного поведения, которые не затягивали искусственно процесс и не делали странных запросов.

«И это правда очень радует, и вселяет определённый оптимизм», - подчеркнул Комаров.

Более того, по словам Комарова, эта налоговая проверка качественно отличалась от тех, что проводились в Украине ранее.

«Я с 2004 года возглавлял различные бизнесы в Украине, и каждая налоговая проверка в то время – еще тот стресс для руководителя и всей организации. На мой взгляд, это был непрозрачный процесс, в котором в головах у проверяющих были заранее сформированы плановые цифры, к которым они шли любой ценой, с помощью мутных попыток о чем-то договориться», - рассказал он, выразив поддержку команде реформаторов во власти.

Напомним, ранее производители и экспортеры масла отметили ритмичность возмещения НДС в Украине.

Сергей Верланов, ГНС
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