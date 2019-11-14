В Киевстаре отметили положительные изменения в подходе к налоговым проверкам

Офис больших налогоплательщиков Государственной налоговой службы Украины завершил комплексную налоговою проверку телекоммуникационной компании «Киевстар». Аудит прошел конструктивно и профессионально.
Об этом на своей странице в Facebook сообщил президент Киевстара Александр Комаров.
«12 человек проверяющих, марафон в течение 45 рабочих дней, около 500 папок документов, и финальный акт на 910 (!) страницах. С частью выводов и процедурных моментов компания не согласна и будет их обжаловать. Но это абсолютно цивилизованный, с моей точки зрения, путь, когда у плательщика и государства есть расхождения по спорным вопросам», - заявил Александр Комаров.
По словам президента Киевстара, налоговою проверку проводили грамотные специалисты ГНС, без намеков и неадекватного поведения, которые не затягивали искусственно процесс и не делали странных запросов.
«И это правда очень радует, и вселяет определённый оптимизм», - подчеркнул Комаров.
Более того, по словам Комарова, эта налоговая проверка качественно отличалась от тех, что проводились в Украине ранее.
«Я с 2004 года возглавлял различные бизнесы в Украине, и каждая налоговая проверка в то время – еще тот стресс для руководителя и всей организации. На мой взгляд, это был непрозрачный процесс, в котором в головах у проверяющих были заранее сформированы плановые цифры, к которым они шли любой ценой, с помощью мутных попыток о чем-то договориться», - рассказал он, выразив поддержку команде реформаторов во власти.
Напомним, ранее производители и экспортеры масла отметили ритмичность возмещения НДС в Украине.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016