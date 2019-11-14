Бюджетный комитет одобрил проект госбюджета-2020

Комитет Верховной Рады по вопросам бюджета утвердил ко второму чтению проект государственного бюджета на 2020 год, который парламент должен рассмотреть в четверг.

«Бюджетый комитет после активного обсуждения утвердил изменения в Бюджетный кодекс и проект госбюджета на 2020 год с рядом уточнений и поправок ко второму чтению», — написала в Facebook министр финансов Оксана Маркарова.

Напомним, что Верховная Рада на заседании в четверг рассмотрит во втором чтении законопроект 2000 «О Государственном бюджете Украины на 2020 год».

Об этом свидетельствует повестка дня, опубликованная на сайте парламента. Согласно ей, рассмотрение бюджета во втором чтении запланировано на 12:30.