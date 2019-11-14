Министр Бородянский рассказал, кого надо пускать на Евровидение

Министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский считает, что украинские артисты, гастролирующие в России, не отстаивают украинской позиции, поэтому государство должно сформулировать свое отношение к ним.

Об этом он сказал, отвечая на вопрос во время международного форума «Креативная Украина».

«Я считаю, что культура является важной составляющей политики. Каждый человек делает выбор. Каждый день, большой, маленький. Если певец, артист едет в Российскую Федерацию — не в Крым, Крым — это Украина, — и выступает там, на мой взгляд, это значит, что этот человек не отстаивает украинскую позицию, не понимает, что Россия — страна, которая на нас напала. И государство должно сформулировать свое отношение к таким поездкам», — подчеркнул Бородянский.

Он отметил, что поддерживает решение Общественного не допускать к конкурсу на «Евровидение» певцов, которые гастролируют или намерены выступать в РФ.

«Я считаю, что это дело Общественного. И я поддерживаю Общественное. Мы четко должны определить, что является добром, а что злом, и уметь отличать добро от зла», — акцентировал министр.

В то же время он отметил, что его задача сделать так, «чтобы украинский артист, украинский певец имел хорошую материальную базу в Украине, мог зарабатывать деньги здесь, творить здесь, быть воспринятым обществом».