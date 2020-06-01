Фонд госимущества планирует приватизацию «Центрэнерго» на второй квартал 2021

Приватизация «Центрэнерго» запланирована на второй квартал 2021 года. При этом Фонд госимущества оценивает чистый убыток госкомпании за 2019 год на уровне более 2 млрд грн. Об этом в комментарии Reuters заявил председатель Фонда госимущества Дмитрий Сенниченко.
Отмечается, что экономический кризис, вызванный пандемией коронавируса, стал причиной отсрочки большей части процесса приватизации на следующий год.
«Мы создали комиссию, сейчас выберем советника по вопросам приватизации. Это будет консорциум или инвестиционный банк, который впоследствии проведет все необходимые процедуры подготовки предприятия к приватизации», — сказал Сенниченко.
Глава Фонда госимущества также прокомментировал смену и.о. гендиректора компании и убытки «Центрэнерго».
Сенниченко заявил, что предыдущее руководство компании отказалось публиковать финансовый отчет за 2019 год, Фонд оценивает убытки «Центрэнерго» за это время в более чем 2 млрд грн.
По словам главы Фонда госимущества, определить цену на «Центрэнерго» удастся только после того, как в компании проведут ревизию и оценят ее убытки и долги.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Фонд госимущества работает над подготовкой ПАО «Центрэнерго» к приватизации.
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