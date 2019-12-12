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Фонд госимущества выложил на сайте полный список объектов малой приватизации

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Фонд госимущества выложил на сайте полный список объектов малой приватизации

Фонд государственного имущества впервые опубликовал полный перечень всех объектов, подлежащих малой приватизации.

Об этом сообщает пресс-служба Фонда.

Речь идет о 187 пакетах акций и единых имущественных комплексов госпредприятий, 139 объектах незавершенного строительства, 46 объектах социально-культурного назначения и 357 позициях отдельного имущества.

«Перечень включает совершенно разные объекты малой приватизации по всей территории Украины — как целые морские порты, заводы и базы отдыха, так и гаражи, столовые и бани. Прозрачная и конкурентная приватизация этого имущества дает возможность повысить эффективность его использования, уменьшить коррупцию и наполнить государственный бюджет как путем средств от приватизации, так и благодаря будущим налогам. Для бизнеса создаются дополнительные возможности для развития, увеличивается прибыль и появляются новые рабочие места», — заявили в Фонде госимущества.

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Отмечается, что продажа этих объектов будет проходить исключительно через аукционы системы ProZorro.Продажи. К середине января запланировано 165 аукционов.

приватизация, Фонд государственного имущества
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