Польша расторгает контракт с «Газпромом», заключенный более 20 лет назад

В конце 2022 года Польша расторгнет контракт с «Газпромом» на поставку 10 млрд куб. м газа ежегодно. Об этом сообщает польская государственная нефтегазовая компания PGNiG.

«PGNiG 15 ноября 2019 года после получения необходимых корпоративных разрешений направила в ПАО „Газпром“ и ООО „Газпром экспорт“ декларацию о расторжении с 31 декабря 2022 года контракта на покупку и продажу природного газа, заключенного 25 сентября 1996 года (так называемый ямальский контракт)», — говорится в сообщении компании.

Решение о разрыве контракта компания анонсировала заранее, до фактического отказа от поставок российского газа, в соответствии с условиями соглашения. Оно подразумевает, что сторона, которая принимает решение о прекращении сотрудничества, должна уведомить об этом контрагента за три года.