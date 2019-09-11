Южная Корея требует от Японии не использовать «имперский» флаг на ОИ-2020

Министерство культуры, спорта и туризма Южной Кореи направило жалобу в Международный олимпийский комитет, заявив, что флаг «Восходящего солнца» воспринимается в Азии как свастика у европейцев
Республика Корея направила жалобу в Международный олимпийский комитет (МОК) в связи с потенциальным использованием Японией имперского флага «Восходящего солнца» во время проведения Олимпийских игр 2020 года. Об этом сообщает агентство Yonhap со ссылкой на южнокорейское Министерство культуры, спорта и туризма.
Летние Олимпийские игры 2020 года пройдут в Токио с 24 июля по 9 августа.
В сообщении, адресованном президенту МОК Томасу Баху, высказывается озабоченность из-за позиции оргкомитета Игр по поводу демонстрации флага «Восходящего солнца» во время соревновании.
В министерстве подчеркнули, что объяснили историю флага и попросили запретить его использование во время Олимпиады. В жалобе южнокорейского ведомства указано, что эта символика использовалась во время вторжения Японии в страны Азии и там воспринимается как нацистская свастика у европейцев.
«Использование флага „Восходящего солнца“ на Олимпийских играх в Токио напрямую противоречит олимпийскому духу и ценности содействия миру во всем мире и любви к человечеству», — говорится в сообщении.
Флаг «Восходящего солнца» имеет красный круг и 16 солнечных лучей, что соответствует одному из названий Японии — «Страна Восходящего Солнца». В качестве военного знамени страны используется с 1850-х годов и по настоящее время.
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