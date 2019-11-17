У Зеленского заявили о завершении получения кораблей от России

Процесс передачи украинских кораблей, захваченных Россией в ноябре прошлого года в Керченском проливе, находится на завершающем этапе. Об этом заявил помощник президента Владимира Зеленского Андрей Ермак, сообщает «Новое время».
«Процесс возвращения малых бронированных катеров „Бердянск“ и „Никополь“, а также буксира „Яны Капу“, захваченных в прошлом ноябре, уже на завершающем этапе», — сказал Ермак.
Ранее издание «Думская» без ссылки на источники сообщало, что поисково-спасательный корабль «Сапфир», а также буксиры «Титан» и «Гайдамака» вышли из украинских портов, чтобы забрать задержанные суда. По данным «Думской», Россия «тянет корабли» из Керчи, а встреча должна произойти в открытом море, приблизительно в 60 км от Одессы.
До этого российский «Коммерсантъ» со ссылкой на источники сообщал, что Россия решила вернуть Украине корабли и планировала сделать это перед саммитом в «нормандском формате», который состоится 9 декабря.
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