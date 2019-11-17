Аваков заведет в полиции капелланов

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что институт военных капелланов, уже существующий в Национальной гвардии и Государственной пограничной службе будет расширен и на Национальную полицию, сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел Украины.
Министр подчеркнул, что многие работники органов системы МВД являются участниками боевых действий. В условиях войны на Донбассе и будущего мира роль церквей очень сильная.
"В Нацгвардии внедрена структуру капелланского служения, которая соответствует структуре большинства военных формирований многих стран мира. Мы ввели в батальонах штатные должности военных священников. В случае, когда гвардеец выполняет боевые задачи в полевых условиях, мы разработали и изготовили мобильный комплекс духовной поддержки", - рассказал Аваков.
Министр внутренних дел подчеркнул, что такой помощи нуждаются не только бойцы Национальной гвардии.
"В среднем, полицейский становится свидетелем около 200 критических ситуаций за свою карьеру. Правоохранителям тоже нужна помощь и поддержка, поэтому капелланская деятельность будет расширена в том числе и на полицию", - подытожил министр.
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