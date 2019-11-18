Музеи и школы в Венеции возобновили работу после наводнения

Школы и музеи, закрытые ранее из-за рекордного за полвека наводнения в Венеции, вновь открываются в понедельник. Об этом сообщают местные СМИ.
По их данным, возобновят движение и водные трамвайчики — вапоретто, которые являются основным средством передвижения в Венеции. В воскресенье уровень воды в городе достиг отметки в 150 см, после чего начал снижаться. При этом, как сообщали метеорологи, значительного улучшения ситуации не стоит ожидать до вторника.
В понедельник Департамент гражданской защиты Италии объявил последний — красный — уровень погодной опасности в Тоскане и Эмилии-Романье из-за ожидаемых там сильных ливней и гроз, которые могут вновь спровоцировать разлив рек в этих областях. В воскресенье в Тоскане из берегов вышла река Арно, в качестве меры предосторожности были эвакуированы несколько сотен человек. В понедельник в нескольких городах, в том числе в Пизе, власти распорядились закрыть школы из соображений безопасности. Максимальный уровень опасности в понедельник действует и в некоторых районах Фриули-Венеции-Джулии.
В Венеции сложилась критическая ситуация в связи с рекордным за последние полвека уровнем «высокой воды», который 13 ноября достиг почти 190 см. Это привело к подтоплению 80% города, включая центральную площадь Святого Марка, где уровень воды превысил один метр.
После наводнения более 35% туристов отказались от поездок в Венецию. При этом, как сообщала Ассоциация венецианских гостиниц, число путешественников, которые отменяют бронирования в отелях, продолжает расти. Правительство Италии объявило в городе режим чрезвычайного положения и выделило 20 млн евро на первоначальную ликвидацию последствий стихийного бедствия.
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