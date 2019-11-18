Прокуроры вручили Ляшко подозрение из-за драки с Герусом, статья не предусматривает залог

Бывший нардеп, лидер «Радикальной партии» Олег Ляшко получил подозрение из-за драки с народным депутатом от «Слуги народа» Андреем Герусом, а также принес заявление с требованием об открытии уголовного производства против Геруса за «государственную измену» и «злоупотребление властью».

В интернет-трансляции, которую вел в понедельник экс-нардеп от «Радикальной партии» Дмитрия Линько из здания Бориспольской прокуратуры (Киевская обл.), прокурор сообщил, что дело было открыто по информации в СМИ, при этом ни одно физическое лицо заявление не подавало.

Ляшко долго отказывался подписывать документы о получении подозрения, заявляя, что они сфальсифицированы, однако в итоге подписал их. При этом он отказался давать объяснения по этому делу в понедельник, заверив, что, что придет по вызову суда.

У здания прокуратуры политик заявил в комментарии журналистам, что прокуратура намерена ходатайствовать в суде о мере пресечения для него в виде безальтернативного взятия под стражу.

В пресс-службе прокуратуры Киевской области агентству «Интерфакс-Украина» сообщили, что в понедельник прокуратура уведомила Ляшко о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 356 Уголовного кодекса Украины (угроза или насилие в отношении государственного или общественного деятеля).

«В суд направлено ходатайство об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей без альтернативы залога», — отметили в прокуратуре, пояснив, что санкция по этой статье УК предусматривает безальтернативный арест.

Напомним, что инцидент между Ляшко и Герусом произошел вечером 6 ноября в Зале иностранных делегаций международного аэропорта «Борисполь». Глава Радикальной партии обвинил Геруса в лоббировании поправки, дающей возможность закупать Украине российскую электроэнергию.